SWIFT назвала сроки отключения российских банков

SWIFT примет решение об отключении российских банков после того, как получит юридические инструкции по этому поводу. Соответствующие сроки названы в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В комментарии отмечается, что SWIFT проинформирована об общей позиции Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США, которые намерены запретить ряду российских организаций доступ к системе SWIFT.

«Дипломатические решения убедили SWIFT предпринять усилия по прекращению сложившегося кризиса, и мы всегда будем следовать релевантным законам о санкциях. Мы работаем с властями указанных стран, чтобы понять, каких организаций коснутся меры, и отключим их, как получим соответствующие юридические инструкции», — сказано в сообщении.

На данный момент под разными санкциями Запада находятся, в частности, ВТБ, «Промсвязьбанк», «Новикомбанк», Сбербанк, «Альфа-банк», «Открытие», «Совкомбанк». Сама SWIFT представляет собой систему обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети. Она не владеет никакими активами и не управляет счетами своих клиентов, однако доступ к ней важен в силу ее широкого применения на глобальном уровне, гибкости и удобства.