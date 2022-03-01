Россия закрыла небо для авиакомпаний еще одной европейской страны

Власти России ограничили полеты для авиакомпаний Швейцарии в качестве ответных мер на запрет европейского государства на выполнение полетов российских лайнеров. О закрытии неба для авиаперевозчиков еще одной страны во вторник, 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росавиации.

В агентстве отметили, что решение принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры». «Ведено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии», — говорится в сообщении ведомства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ответные меры России на закрытие воздушного пространства стран Европы для российской авиации. По его словам, решение Европейского союза не останется без ответа.

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.