Россиянам покажут традиционную вышивку горных мари

В Йошкар-Оле в Республике Марий Эл открылась выставка «Сохраняя традиции», посвященная традиционной вышивке горных мари. Об этом сообщает издание MariMedia.

Экспозиция начала работать в Музее народно-прикладного искусства 28 февраля. Уточняется, что выставка приурочена к юбилею российской мастерицы Фелонии Шестаковой, которая специализируется на горномарийской вышивке и была награждена памятной медалью за заслуги по сохранению и приумножению национальной культуры региона.

В частности, посетителям покажут коллекцию головных уборов, поясных подвесок и свадебных платков, украшенных вышивкой, которая была выполнена Шестаковой в старинной технике горных мари.

Кроме того, в рамках выставки для гостей будут организованы круглые столы и семинары-практикумы. Желающие также смогут принять участие в тематических мастер-классах.