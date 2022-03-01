Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Россиянам покажут традиционную вышивку горных мари

В музее Йошкар-Олы открылась выставка традиционной горномарийской вышивки

Фото: Музей народно-прикладного искусства

В Йошкар-Оле в Республике Марий Эл открылась выставка «Сохраняя традиции», посвященная традиционной вышивке горных мари. Об этом сообщает издание MariMedia.

Экспозиция начала работать в Музее народно-прикладного искусства 28 февраля. Уточняется, что выставка приурочена к юбилею российской мастерицы Фелонии Шестаковой, которая специализируется на горномарийской вышивке и была награждена памятной медалью за заслуги по сохранению и приумножению национальной культуры региона.

В частности, посетителям покажут коллекцию головных уборов, поясных подвесок и свадебных платков, украшенных вышивкой, которая была выполнена Шестаковой в старинной технике горных мари.

Кроме того, в рамках выставки для гостей будут организованы круглые столы и семинары-практикумы. Желающие также смогут принять участие в тематических мастер-классах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ
ВОЗ отменила инспекции на производстве «Спутника V» в России
В Киеве сообщили о принятии заявки на членство Украины в ЕС
Блогерша показала правильный способ хранения джинсов в гардеробе
На Камчатку прибыли модернизированные перехватчики
Россию лишили чемпионата мира по хоккею с мячом
Популярная пляжная страна отменила ПЦР-тесты для привитых туристов
Netflix остановил работу над российскими оригинальными проектами
МВД нашло в даркнете объявления с заказами терактов против России
Командир российской разведроты погиб на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.