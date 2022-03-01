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В Европе выбрали российские банки для отключения от SWIFT

Bloomberg: в ЕС обсуждают отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВЭБ.РФ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Европейский союз обсуждает отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВТБ, пишет Bloomberg со ссылкой на готовящееся предложение. Помимо ВТБ, в ЕС выбрали «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Окончательный список еще может измениться и должен быть согласован с другими странами, включая США, утверждают знакомые с ситуацией источники Bloomberg. Представитель Еврокомиссии от комментариев отказался.

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Исходно против отключения России от SWIFT возражали несколько европейских государств, опасаясь последствий для собственных экономик, однако в выходные Европейская комиссия, США, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Канада в совместном заявлении все же объявили о санкциях.

В самой SWIFT 1 марта сказали, что примут решение об отключении российских банков после того, как получат юридические инструкции по этому поводу. SWIFT представляет собой систему обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети. Она не владеет никакими активами и не управляет счетами своих клиентов, однако доступ к ней важен в силу ее широкого применения на глобальном уровне, гибкости и удобства.

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Платон Щукин
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