Иностранцам запретят избавляться от российских компаний

Российское правительство в рамках контрмер на фоне введенных западными странами санкций запретит иностранным инвесторам избавляться от акций российских компаний и тем самым негативно влиять на их котировки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступление которого транслировал YouTube-канал РБК.

По словам Мишустина, соответствующий проект президентского указа уже подготовлен и в ближайшее время будет подписан главой государства. «В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением», — отметил Мишустин.

Готовящиеся меры призваны «дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения». Ранее Центробанк запретил брокерам, работающим на российском фондовом рынке, совершать сделки по продаже российских ценных бумаг от имени нерезидентов.

В конце февраля Евросоюз, США, Великобритания и некоторые другие страны ввели санкции в отношении России из-за спецоперации на Донбассе. В частности, ряду банков было запрещено проводить операции в валютах этих стран, а выпущенные ими карты стали недоступны для работы за рубежом.

