Британским военным запретили самовольно отправляться воевать на Украину

Британских военных предупредят о том, что им запрещено самовольно отправляться воевать на Украину. С данным предостережением, которое солдаты должны получить в ежедневной рассылке 1 марта выступило Минобороны Великобритании, сообщает издание The Telegraph.

«Недавно в СМИ проходили сообщения о том, что иностранцев приглашают на Украину помогать воевать против России. Разъясняем ситуацию. Вам, как военнослужащим британской армии, не разрешается ехать на Украину, поддерживая идущий конфликт против России в любой форме, независимо от того, находитесь вы в увольнении или нет», — сказано в обращении замначальника Генштаба ВС Соединенного Королевства, генерал-лейтенанта Криса Тикелла.

По данным издания, в Минобороны считают, что в случае появления информации о том, что на Украине воюют британские солдаты, может начаться усугубление конфликта, что в свою очередь приведет к жесткому ответу Москвы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американский президент Джо Байден не будет посылать национальные войска на Украину, чтобы воевать с Россией. Она добавила, что сейчас не самое подходящее время для контактов Москвы и Вашингтона.