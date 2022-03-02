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Кадыров ответил на слухи о тысячах убитых чеченцев на Украине

Глава Чечни Кадыров назвал фейком сообщения о тысячах погибших на Украине чеченцах
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Появившиеся данные о тысячах убитых чеченских военных в ходе российской специальной операции на Украине нужно воспринимать как слухи и фейки. Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в среду, 2 марта.

Он подчеркнул, что подобная информация «не выдерживает никакой критики». В своем ответе Кадыров напомнил, что за время спецоперации на Украине погибли двое чеченских военнослужащих, еще шестеро получили ранения.

«Украинским пропагандистам костью в горле стали чеченские бойцы, поэтому именно на них они бросили все свои фейкосилы», — добавил глава Чечни.

Кадыров заверил, что постоянно находится на связи с чеченскими солдатами. Он также рассказал, что чеченцы помогли мирным жителям Украины с продуктами и ночлегом.

Ранее глава Чечни опубликовал видео с марширующими на Украине бойцами из российской республики. На ролике виден проходящий строй со стрелковым оружием в руках.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Анна Щербакова
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