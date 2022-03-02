Омбудсмен прокомментировала задержание детей у украинского посольства в Москве

Ситуацию с детьми, которые были задержаны 1 марта вместе с родителями у посольства Украины в Москве, начали проверять. Такой комментарий дала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Она заверила, что со стороны правоохранителей в отношении детей нарушений зарегистрировано не было. Омбудсмен пояснила, что в отношении родителей составили протоколы.

По мнению Ярославской, взрослые жители Москвы не должны были вовлекать детей в свои противоправные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Москве пятерых детей, которые вместе с родителями 1 марта пришли положить цветы к посольству Украины. У несовершеннолетних в руках были плакаты «Нет войне».

1 марта мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации в столице на фоне происходящего на Украине и рассказал о «призывах провокаторов», направленных на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса.

Любые попытки организовать уличные беспорядки будут пресекаться, а все городские программы будут реализованы, подчеркнул столичный градоначальник.