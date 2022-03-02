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Российские Вооруженные силы взяли под контроль Херсон

Генерал-майор Конашенков сообщил о взятии под контроль Херсона военными Минобороны России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские Вооруженные силы взяли под полный контроль украинский город Херсон. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения жителей города и общественный транспорт работают в обычном режиме. Кроме того, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости отмечено не было.

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По словам Конашенкова, за все время специальной военной операции были выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

28 февраля прошил переговоры России с Украиной. Делегацию от РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов.

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Никита Абрамов
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