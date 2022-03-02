Российские Вооруженные силы взяли под контроль Херсон

Российские Вооруженные силы взяли под полный контроль украинский город Херсон. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения жителей города и общественный транспорт работают в обычном режиме. Кроме того, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости отмечено не было.

По словам Конашенкова, за все время специальной военной операции были выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

28 февраля прошил переговоры России с Украиной. Делегацию от РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов.