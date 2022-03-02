В Минобороны заявили о мужестве россиян в ходе спецоперации на Украине

Российские солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя ведомства, экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80) на Украине.

«Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе», — сказал Конашенков.

Кроме того, по словам генерал-майора, во время одного из боев российский танк атаковали американским переносным противотанковым ракетным комплексом (ПТУР) «Джавелин». Экипаж получил контузию, но не сдался и после уничтожил еще два танка противника, пояснил представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что российские военнослужащие с честью выполняют задачу в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Минобороны России сообщило о 498 погибших военных при проведении операции на Украине.

По данным ведомства, 498 российских военнослужащих погибли, 1597 ранены.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.