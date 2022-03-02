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В Совфеде спрогнозировали итоги переговоров России и Украины

Сенатор Цеков заявил, что Украина должна пойти на предложения России на переговорах
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Руководство Украины должно пойти практически на все предложения, которые сделает Россия в ходе переговоров, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Своим мнением об итогах переговоров делегаций он поделился с «Лентой.ру».

«Фактически они находятся в ситуации, когда вопрос решается так: или с ними вообще не будут вести разговоров, если они не будут договариваться, а сделают это без них, либо они будут договариваться и идти практически на все предложения, которые будет делать Россия», — поделился Цеков.

Киев надеется на то, что на Россию надавят санкции, но страна их выдержит, убежден сенатор. К тому же Украина уже понимает, что военная операция будет успешно завершена, причем в короткие сроки, считает он. «Уже у них есть примеры, как успешно мы работаем с теми регионами, городами Украины, которые оказались под нашим контролем, — они видят, что администрация идет навстречу, что сохраняется порядок, обеспечение, то есть это же все может наращиваться как снежный ком, плохой для них», — отметил Цеков.

Ранее стало известно, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может состояться вечером 2 марта.

Первый раунд переговоров между представителями Москвы и Киева прошел 28 февраля. Он продолжался более пяти часов. Делегации договорились встретиться в «ближайшие несколько дней» после того, как проведут консультации в столицах своих государств.

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Екатерина Смирная
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