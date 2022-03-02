Россиян пригласили пострелять из танка по чучелу Масленицы

Жителей Санкт-Петербурга пригласили пострелять из танка по чучелу Масленицы. Мероприятие пройдет в семейном историческом танковом парке «Стальной десант» 6, 7 и 8 марта. Об этом сообщается на странице парка «ВКонтакте».

«Сегодня от взрывов и огня танка Победы Т-34 было по-весеннему жарко. Приближается Масленица, а значит следующие выходные мы проведем с блинами с сжиганием чучела из танка», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

В свою очередь, «Радиоточка НСН» запросила комментарий у администрации парка.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник Есенина в Рязанской области устроит уличные гуляния «Масленица в Константинове» 6 марта в честь проводов зимы. Гостей праздника ожидают традиционные масленичные забавы — перетягивание каната, бег в мешках, парные лыжи и катания с ледяной горки.