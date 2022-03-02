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Россия передаст ООН данные о размещении радикалами техники в жилых районах

Небензя заявил, что РФ передаст ООН данные о размещении радикалами техники в жилых районах

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Россия в среду, 2 марта, передаст руководству Организации объединенных наций (ООН) данные, свидетельствующие о размещении украинскими радикалами военной техники в жилых районах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопреки нормам международного гуманитарного права в жилых кварталах размещается военная техника, системы залпового огня, артиллерийские установки. Мы сегодня передадим примеры подобных действий руководству ООН, которое до настоящего момента утверждало, что не располагает подобными свидетельствами», — сообщил дипломат.

По его словам, националистические батальоны готовят подобные провокации с участием гражданского населения, чтобы впоследствии обвинить в этом российские войска. Небензя подчеркнул, что ответственность за это лежит на украинских властях, «так же, как и за преступную раздачу оружия всем желающим».

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России остановить операцию на Украине. Документ содержит требование к Москве прекратить «применение силы» на Украине и вывести войска с территории страны. При этом отмечается, что резолюция не имеет обязательной юридической силы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.

Марина Совина
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