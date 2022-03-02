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Власти Москвы оценили ситуацию с COVID-19

Ракова заявила о возвращении к плановой работе в Москве почти 1,4 тысячи больничных коек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве продолжает снижаться число случаев заболеваемости COVID-19, в городе улучшается эпидемиологическая обстановка, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на официальном сайте мэра и правительства Москвы

Она отметила, что по этой причине в столице для оказания плановой и специализированной помощи вернут еще почти 1,4 тысячи коек.

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По словам Раковой, к оказанию плановой помощи полностью вернутся Госпиталь для ветеранов войн №3 и Московский городской центр пульмонологии больницы № 67 имени Ворохобова. Помимо этого вернется часть коек в Инфекционной клинической больнице №2 и корпус больницы имени Юдина, пояснила заммэра.

Наращивание объемов плановой детской и взрослой медицинской помощи в Москве будет продолжен, пообещала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что требование о переводе на удаленный формат работы 30 процентов сотрудников в городе становится рекомендательным на фоне снижения заболеваемости COVID-19.

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Анна Щербакова
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