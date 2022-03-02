Власти Москвы оценили ситуацию с COVID-19

В Москве продолжает снижаться число случаев заболеваемости COVID-19, в городе улучшается эпидемиологическая обстановка, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на официальном сайте мэра и правительства Москвы

Она отметила, что по этой причине в столице для оказания плановой и специализированной помощи вернут еще почти 1,4 тысячи коек.

По словам Раковой, к оказанию плановой помощи полностью вернутся Госпиталь для ветеранов войн №3 и Московский городской центр пульмонологии больницы № 67 имени Ворохобова. Помимо этого вернется часть коек в Инфекционной клинической больнице №2 и корпус больницы имени Юдина, пояснила заммэра.

Наращивание объемов плановой детской и взрослой медицинской помощи в Москве будет продолжен, пообещала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что требование о переводе на удаленный формат работы 30 процентов сотрудников в городе становится рекомендательным на фоне снижения заболеваемости COVID-19.