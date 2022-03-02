Врач заявила о нетипичном последствии омикрона

Переболевшие омикрон-штаммом коронавируса пациенты сталкиваются с полной потерей голоса. О таком нетипичном последствии заявила «Газете.Ru» врач первой категории, терапевт, кардиолог, онколог, заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович.

Она отметила, что другие пациенты начали чаще жаловаться на осиплость и дребезжание голоса.

По словам Аранович, при инфицировании COVID-19 развивается воспалительный процесс в слизистой оболочке глотки, гортани, трахеи. «Клинически данный процесс протекает в рамках ларингита, ларинготрахеита или фарингита. Лечение в обязательном порядке назначает врач, исходя из результатов осмотра пациента и необходимого дообследования», — пояснила она.

По ее мнению, еще до приема врача заразившимся омикроном необходимо обеспечить теплым обильным питьем, а также соблюдать температурный режим в квартире.

Ранее врач первой категории, оториноларинголог Аза Махмудова рассказала, что после перенесенного омикрон-штамма коронавируса голос могут помочь вернуть увлажнители воздуха.

Она объяснила, что омикрон-штамм вызывает поражение задней стенки глотки и спускается на голосовые связки, из-за чего они теряют свою эластичность и становятся рыхлыми.