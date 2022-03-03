В Госдуме одобрили лишение свободы за публикацию фейков о российской армии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно этой поправке, в Уголовный кодекс будет введена статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием по ней будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

В случае, если для распространения фейков использовалось служебное положение, или оно было сделано из корыстных побуждений, штраф может быть увеличен до 5 миллионов, а срок лишения свободы составит от 5 до 10 лет.

Наказание от десяти до 15 лет лишения свободы предусмотрено в том случае, если распространение фейков привело к тяжелым последствиям.

Ранее в Совете Федерации допустили «более широкое» применение статьи о госизмене. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, это связано с условиями информационной войны, в которой оказалась Россия.