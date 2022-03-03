Диетолог дал совет людям с пропавшим на фоне стресса аппетитом

Не нужно искусственно пытаться стимулировать аппетит, если он пропал на фоне острого стресса, потому что организму в этот момент не до еды, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила работу этого механизма.

Организму не до еды

Нередко на фоне острого стресса у людей возникают нарушения сна и пропадает аппетит, что нормально для организма. В этот момент он переключается на другие процессы, объяснила диетолог. «Когда идет сильный стресс, организм испытывает сначала некий шок, у людей он проявляется по-разному, это зависит от организации нервной системы. Кто-то готов дать в морду или убежать и скрыться от некой опасности, кто-то цепенеет. Это заложено у нас еще с тех времен, когда человек бросался на мамонта, либо от него убегал, либо просто стоял и принимал вид какого-нибудь дерева, чтобы мамонт его не заметил», — рассказала Соломатина.

Чтобы организм мог спастись от угрозы, в надпочечниках происходит выброс адреналина и норадреналина, также у человека повышается уровень глюкозы и давление. Так кислород быстрее поступает в клетки и быстрее вырабатывается энергия, рассказала Соломатина. «В этот момент организму не до еды, у многих, наоборот, наступает, так называемая медвежья болезнь, потому что, как медведи при стрессе опорожняют свой кишечник, многие люди перед экзаменами из туалета не вылезают. Это нормальная реакция, потому что не до этого, надо освобождаться от балласта, чтобы убегать или нападать было проще», — поделилась врач.

По словам диетолога, в этот момент не нужно заставлять себя есть, так как силы организма перенаправлены на другие реакции.

Компенсация

Постоянно находиться в состоянии перенапряжения организм не может, поэтому после острого стресса наступает другая фаза, когда аппетит восстанавливается естественным путем, поделилась Соломатина.

«Человек не может все время убегать или нападать, будет обязательно откат, и после этого будет, наоборот, состояние некой опустошенности. И вот здесь, на этом успокоении, начинается компенсация. Человек начинает набирать то, что он не делал какое-то время, он начинает опустошать холодильник, чтобы выработались опиаты и заглушили последствия стресса, в основном это сладкое и жирное», — рассказала она. По словам врача, выработать эндорфины в такой период можно и за счет спорта.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые могут помочь побороть бессонницу.