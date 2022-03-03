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Кошки из России попали под западные санкции

FIFE запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках

Фото: Unsplash

Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам и котам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках FIFE за пределами страны с 1 марта по 31 мая.

Западные санкции связаны со специальной операцией на Украине. Кроме того, ни одну кошку, выведенную в России, не смогут вывезти или зарегистрировать в какой-либо родословной книге FIFE за пределами России.

В FIFE пояснили, что введенные ограничения могут быть пересмотрены по мере необходимости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Анна Щербакова
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