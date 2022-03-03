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Названо число эвакуированных в Россию жителей Донбасса

Свыше 142 тысяч человек из Донбасса эвакуировали в Россию с начала спецоперации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Россию эвакуировали свыше 142 тысяч человек с начала специальной операции по защите Донбасса. Такое число назвал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передают «Известия» в четверг, 3 марта.

Среди эвакуированных в Россию почти 40 тысяч детей, отметил он.

Мизинцев пояснил, что среди переселенцев более 53 тысяч — россияне, свыше 88,7 тысячи — граждане Украины, 646 человек — граждане других государств.

С начала спецоперации границу России пересекли 15 246 автомобилей, в том числе 738 — за сутки, указал он.

Накануне Минобороны заявило, что националисты в Харькове не дают эвакуироваться тысячам иностранцев.

По сведениям Мизинцева, в Харькове находятся более 3 тысяч граждан Индии, 2,7 тысячи выходцев из Вьетнама и 202 гражданина Китая. Около тысячи иностранцев находится в городах Сумы и Чернигов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Анна Щербакова
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