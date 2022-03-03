Минобороны обвинило украинских националистов в препятствии эвакуации иностранцев

Украинские националисты не дают эвакуироваться из Харькова более чем 6 тысячам иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

По его словам, сейчас в городе находится более 3 тысяч граждан Индии, 2,7 тысячи выходцев из Вьетнама и 202 гражданина Китая. Около тысячи иностранцев находится в городах Сумы и Чернигов.

Ранее в Министерстве обороны объявили, что российские войска установят режим тишины, чтобы мирные жители могли покинуть территорию боевых действий через гуманитарные коридоры.

В четверг, 3 марта, ООН сообщило, что Украину за неделю покинуло более миллиона человек. В Россию устремились более 130 тысяч выходцев с Донбасса.