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Минобороны обвинило украинских националистов в препятствии эвакуации иностранцев

Минобороны заявило, что националисты в Харькове не дают эвакуироваться тысячам иностранцев

Фото: Александр Лапшин / Reuters

Украинские националисты не дают эвакуироваться из Харькова более чем 6 тысячам иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

По его словам, сейчас в городе находится более 3 тысяч граждан Индии, 2,7 тысячи выходцев из Вьетнама и 202 гражданина Китая. Около тысячи иностранцев находится в городах Сумы и Чернигов.

Ранее в Министерстве обороны объявили, что российские войска установят режим тишины, чтобы мирные жители могли покинуть территорию боевых действий через гуманитарные коридоры.

В четверг, 3 марта, ООН сообщило, что Украину за неделю покинуло более миллиона человек. В Россию устремились более 130 тысяч выходцев с Донбасса.

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Роман Кирьянов
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