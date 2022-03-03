Российский генерал погиб на Украине

В ходе специальной операции на Украине погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майор Андрей Суховецкий. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» его сослуживец Сергей Чипилев.

«С огромной болью восприняли трагическую весть о гибели нашего друга генерал-майора Суховецкого Андрея Александровича на территории Украины во время спецоперации. Выражаем глубокие соболезнования семье Андрея Александровича», — написал он.

Андрей Суховецкий окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1995 году. Как говорится на сайте Минобороны, он прошел путь от командира взвода до начальника штаба гвардейского десантного-штурмового соединения.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации по демилитаризации Украины по данным на 2 марта погибли 498 россиян, более полутора тысяч ранены. При этом в ведомстве подчеркнули, что в операции не принимают участие срочники или курсанты.