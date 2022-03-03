В Кремле оценили гуманитарные соглашения России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашения России и Украины по гуманитарным вопросам, достигнутые в ходе второго раунда переговоров между странами, сообщает РИА Новости.

Песков оценил договоренность России и Украины по гумкоридорам и назвал ее очень важной. «Понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжелой ситуации очень важно», — подчеркнул он.

Ранее в Белоруссии завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Страны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Ожидается, что диалог России и Украины продолжится в третьем раунде переговоров. Советник главы Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что новую встречу стран необходимо провести «в максимально близкие сроки».