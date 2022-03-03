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В России рассказали о «доведенном до предела» лицемерии Запада

Постпред России при ОБСЕ Лукашевич заявил, что Запад в упор не видит преступлений ВСУ
Александр Лукашевич

Александр Лукашевич. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что западные страны вводят все больше новых ограничений против России из-за спецоперации в Донбассе, при этом совершенно не хотят замечать преступлений украинских военнослужащих, которые происходят уже долгое время. Его слова передает ТАСС.

«Грозят различными санкциями, еще большими, чем до сих пор, но в упор не видят тех преступлений, которые совершаются сейчас на Украине и совершались эти годы национальными батальонами и Вооруженными силами Украины (ВСУ). То есть лицемерие, доведенное до предела», — заявил постпред.

Ранее почетный профессор политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскап отметил, что европейская экономика понесет большой ущерб от своих же санкций, введенных против России. По его словам, страны региона в течение нескольких десятилетий наращивали торговые контакты со своим восточным соседом. За это время взаимозависимость Европы с Россией и Китаем выросла, подчеркнул он. Это сделало ее уязвимой для введенных антироссийских санкций.

Марина Совина
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