Путин предложил Госдуме внести изменения в устав ОДКБ

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме внести в устав ОДКБ понятие «контролирующее государство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу парламента.

Соответствующие изменения планируется внести в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Согласно поправкам, под эгидой этого государства смогут формироваться силы для участия в операциях под эгидой ООН.

Условия, на которых коллективные международные силы будут участвовать в миротворческих операциях, будут определяться в соглашении, которое координирующее государство будет заключать с полномочным представителем ООН.