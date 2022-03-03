Путин предложил Госдуме внести изменения в устав ОДКБ
Путин предложил внести в устав ОДКБ понятие «контролирующее государство»
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме внести в устав ОДКБ понятие «контролирующее государство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу парламента.
Соответствующие изменения планируется внести в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Согласно поправкам, под эгидой этого государства смогут формироваться силы для участия в операциях под эгидой ООН.
Условия, на которых коллективные международные силы будут участвовать в миротворческих операциях, будут определяться в соглашении, которое координирующее государство будет заключать с полномочным представителем ООН.