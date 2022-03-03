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Путин предложил Госдуме внести изменения в устав ОДКБ

Путин предложил внести в устав ОДКБ понятие «контролирующее государство»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме внести в устав ОДКБ понятие «контролирующее государство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу парламента.

Соответствующие изменения планируется внести в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Согласно поправкам, под эгидой этого государства смогут формироваться силы для участия в операциях под эгидой ООН.

Условия, на которых коллективные международные силы будут участвовать в миротворческих операциях, будут определяться в соглашении, которое координирующее государство будет заключать с полномочным представителем ООН.

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Роман Кирьянов
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