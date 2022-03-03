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Правительство внесло в Госдуму пакет проектов о поддержке россиян и бизнеса

Кабмин России внес законопроект о защите россиян в связи с санкциями зарубежных стран

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документы размещены в думской электронной базе.

Согласно тексту пояснительной записки к одному из законопроектов, документы разработаны кабмином «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций» и вызваны необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан и юридических лиц России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным. После этого США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Марина Совина
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