Правительство внесло в Госдуму пакет проектов о поддержке россиян и бизнеса

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документы размещены в думской электронной базе.

Согласно тексту пояснительной записки к одному из законопроектов, документы разработаны кабмином «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций» и вызваны необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан и юридических лиц России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным. После этого США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против российских физических и юридических лиц.