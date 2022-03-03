Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На зданиях правительств российских регионов появилась буква Z

На зданиях правительств российских регионов появилась буква Z

На зданиях правительств российских регионов появилась буква Z в знак поддержки российских бойцов на Украине. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале правительства Сахалинской области.

«Сегодня ночью на Доме Правительства будет гореть символ «Z» в знак солидарности и поддержки миротворческой операции на Донбассе. Именно таким опознавательным знаком отмечена наша военная техника», — сказано в сообщении.

Такой же символ появился на здании правительства Архангельской области. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал глава российского региона Александр Цыбульский.

Ранее военный эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что буква «Z» на российской военной технике может расшифровываться по фамилии украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что не находил по этой теме официальных комментариев. «Есть всякие меметичные объяснения, что Z — это Зеленский, V — Владимир, а O — Олександрович, ну типа троллят таким образом», — пояснил Рожин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины
Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление постов российского СМИ
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.