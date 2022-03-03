На зданиях правительств российских регионов появилась буква Z в знак поддержки российских бойцов на Украине. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале правительства Сахалинской области.

«Сегодня ночью на Доме Правительства будет гореть символ «Z» в знак солидарности и поддержки миротворческой операции на Донбассе. Именно таким опознавательным знаком отмечена наша военная техника», — сказано в сообщении.

Такой же символ появился на здании правительства Архангельской области. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал глава российского региона Александр Цыбульский.

Ранее военный эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что буква «Z» на российской военной технике может расшифровываться по фамилии украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что не находил по этой теме официальных комментариев. «Есть всякие меметичные объяснения, что Z — это Зеленский, V — Владимир, а O — Олександрович, ну типа троллят таким образом», — пояснил Рожин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным.