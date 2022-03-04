В России рассказали о попытках Запада вытеснить ее с международной арены

Представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов в разговоре с ТАСС рассказал, что западные страны в настоящее время прилагают все усилия для того, чтобы вытеснить Россию с международной арены, используя для этого различные всемирные организации.

«У стран Запада имеются далекоидущие планы — задействовать все международные механизмы, в первую очередь ооновские, для того, чтобы вытеснить Россию с международной арены. Западники вознамерились изгнать Россию из ЕЭК (Европейской экономической комиссии, — прим. "Ленты.ру") ООН, а российских экспертов — из технических профильных комитетов, в том числе в сфере транспорта и энергетики», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что глубоко вовлечена в работу ЕЭК ООН, выделяя большие средства в качестве вклада в ее работу. По его словам, действия западных стран могут привести к прекращению ее существования, что, в свою очередь, ударит по странам, нуждающимся в получении помощи от России.

«Иными словами, налицо скоординированные действия западников по вытеснению России с международных площадок и созданию ситуаций, при которых ее участие в деятельности организаций будет затруднено», — подытожил Гатилов.

Ранее Белый дом заявил о введении новых «полных блокирующих» санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и семи крупных предпринимателей страны. В санкционные списки США включили Николая Токарева, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Сергея Чемезова, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина, Алишера Усманова и других бизнесменов. Всего меры затронули 19 российских предпринимателей и 47 членов их семей.