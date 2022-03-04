Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию

Армянская авиакомпания Flyone Armenia с 14 марта запланировала увеличить число рейсов в Москву, а также открыть в предстоящем летнем сезоне новые направления в другие города России. Об этом заявил глава правления компании Арам Ананян, его слова передает ТАСС.

Так, с 14 марта количество регулярных рейсов из популярной страны Закавказья в Москву увеличится с двух до пяти в неделю. По словам Ананяна, у авиакомпании есть возможность наращивать сетку пассажирских перевозок с Россией, что скажется на снижении цен авиабилетов, а также поспособствует восстановлению мобильности жителей двух государств.

«Мы также планируем во время летнего сезона открыть новые направления — Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск. Что касается действующих санкций, то наши самолеты не попадают под них», — добавил глава Flyone Armenia.

Ранее в марте сообщалось о том, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 7 марта снова запускает рейсы из Екатеринбурга в Стамбул и обратно, а также увеличивает частоту перелетов в Петербург и Казань. Так, в столицу Татарстана 5,7 и 10 марта запланировано по три перелета в день, в город на Неве перевозчик будет выполнять с 6 марта также по три трансфера в день.