Глава СПЧ допустил новое обсуждение вопроса возвращения смертной казни

В России может вновь встать вопрос возвращения смертной казни при расследовании военных преступлений, в том числе в Донбассе, допустил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

«Я полагаю, что когда операция (российская спецоперация в Донбассе — прим. «Ленты.ру») будет закончена, и когда начнутся расследования военных преступлений, а они уже ведутся прокуратурой, следственным комитетом, вот тогда этот вопрос встанет, и общество от него не уйдет, от этого вопроса, будет его обсуждать», — сказал он.

Фадеев отметил, что решение о возвращении смертной казни в основном зависит от внутренних факторов, а не от того, «как об этом думают в Европе» и не от членства России в Совете Европы.

В феврале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что после приостановки членства России в Совете Европы возможно возвращение смертной казни. Он также напомнил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России из-за операции в Донбассе. Об этом решении сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.