Украинского олигарха нашли мертвым в Британии

Уроженец Украины олигарх Михаил Толстошея, который после переезда в Великобританию изменил имя на Михаил Уотфорд, найден мертвым. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает полиция графства Суррей, тело Уотфорда было найдено в понедельник, 28 февраля. Его нашел садовник в гараже дома, стоимость которого оценивается в 18 миллионов фунтов (примерно 2,7 миллиарда рублей).

Как рассказал изданию The Sun друг семьи, на психическое состояние Уотфорда оказало влияние усугубление ситуации на Украине. В полиции уточнили, что смерть магната будут расследовать «с крайней серьезностью», так как есть подозрения, что на Уотфорда могли совершить покушение.

Уотфорд родился на Украине в 1955 году. В 1999 году он стал акционером ОАО «Нефтехимик Прикарпатья». Он сделал состояние на нефти и газе. После переезда в Британию в 2000-х олиграх занялся недвижимостью. У Уотфорда осталось трое детей.