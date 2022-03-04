Генерала ГРУ нашли мертвым дома в Подмосковье

Бывший гендиректор предприятия «Оборонэкспорт», генерал-майор ГРУ 77-летний Сергей Караогланов был найден в своем доме мертвым. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник.

По его словам, офицер проживал в подмосковном селе Иславское. В ходе осмотра на теле не обнаружены следы насильственной смерти, в доме отсутствуют признаки криминала. По предварительным данным, генерал скончался от естественных причин.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

Караогланов известен продвижением ВПК России во внешнеторговой сфере, благодаря ему было налажено широкомасштабное сотрудничество с Китаем, куда поставлялись истребители Су-27 и зенитно-ракетные комплексы.