Совфед одобрил расширение «закона Димы Яковлева»

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, разрешающий вводить санкции против любых иностранцев за нарушение прав россиян. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает ТАСС.

Документ расширяет действие принятого в 2012 году «закона Димы Яковлева» («О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»). Это касается также необоснованного юридического преследования.

Действующее российское законодательство предусматривает меры воздействия лишь на американцев.

Среди санкционных мер, в частности, есть запрет на въезд в страну, арест на российской территории финансовых и других активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

В чем суть «закона Димы Яковлева» Закон назван в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле. Документ стал ответом России на «акт Магнитского», который ввел визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению властей США, к нарушениям прав человека. Действие российского закона распространяется на граждан США, которые нарушили права россиян или были причастны к преступлениям в отношении них. Таким американцам запрещен въезд в Россию, деятельность подконтрольных им юридических лиц приостанавливается. Документ также касается «граждан тех государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан РФ и аресте активов граждан РФ по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека». Принятие закона привело к закрытию в России американских агентств по подбору детей и денонсации двустороннего соглашения об усыновлении несовершеннолетних. Закон также запретил деятельность в России финансируемых из США политических НКО, а также тех некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России. Кроме того, по тому же закону человек, имеющий гражданство России и США, не может быть членом или руководителем НКО, осуществляющей политическую деятельность в России, или ее структурных подразделений.

Ранее 4 февраля стало известно, что поправки в «закон Димы Яковлева» одобрил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.