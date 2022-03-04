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Совфед одобрил расширение «закона Димы Яковлева»

Совфед одобрил закон о санкциях для всех иностранцев, которые нарушают права россиян

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, разрешающий вводить санкции против любых иностранцев за нарушение прав россиян. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает ТАСС.

Документ расширяет действие принятого в 2012 году «закона Димы Яковлева» («О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»). Это касается также необоснованного юридического преследования.

Действующее российское законодательство предусматривает меры воздействия лишь на американцев.

Среди санкционных мер, в частности, есть запрет на въезд в страну, арест на российской территории финансовых и других активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

В чем суть «закона Димы Яковлева»

Закон назван в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле. Документ стал ответом России на «акт Магнитского», который ввел визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению властей США, к нарушениям прав человека.

Действие российского закона распространяется на граждан США, которые нарушили права россиян или были причастны к преступлениям в отношении них. Таким американцам запрещен въезд в Россию, деятельность подконтрольных им юридических лиц приостанавливается. Документ также касается «граждан тех государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан РФ и аресте активов граждан РФ по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека».

Принятие закона привело к закрытию в России американских агентств по подбору детей и денонсации двустороннего соглашения об усыновлении несовершеннолетних.

Закон также запретил деятельность в России финансируемых из США политических НКО, а также тех некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России.

Кроме того, по тому же закону человек, имеющий гражданство России и США, не может быть членом или руководителем НКО, осуществляющей политическую деятельность в России, или ее структурных подразделений.

Ранее 4 февраля стало известно, что поправки в «закон Димы Яковлева» одобрил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

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Евгения Куликова
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