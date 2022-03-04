Комитет Совфеда одобрил расширение «закона Димы Яковлева»

Закон назван в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле. Документ стал ответом России на «акт Магнитского», который ввел визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению властей США, к нарушениям прав человека.

Действие российского закона распространяется на граждан США, которые нарушили права россиян или были причастны к преступлениям в отношении них. Таким американцам запрещен въезд в Россию, деятельность подконтрольных им юридических лиц приостанавливается. Документ также касается «граждан тех государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан РФ и аресте активов граждан РФ по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека».

Принятие закона привело к закрытию в России американских агентств по подбору детей и денонсации двустороннего соглашения об усыновлении несовершеннолетних.

Закон также запретил деятельность в России финансируемых из США политических НКО, а также тех некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России.

Кроме того, по тому же закону человек, имеющий гражданство России и США, не может быть членом или руководителем НКО, осуществляющей политическую деятельность в России, или ее структурных подразделений.