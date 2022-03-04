В НАСА допустили подготовку к «непредвиденным обстоятельствам» на МКС

В НАСА допустили подготовку к «непредвиденным обстоятельствам» на Международной космической станции (МКС), пишет SpaceNews.

Издание приводит комментарий члена Консультативного совета американского космического агентства Уэйна Хейла, согласно которому в Центре управления полетами (ЦУП) НАСА в Хьюстоне (Техас) большинство надеется на продолжение дальнейшего взаимодействия с Россией по МКС.

Тем не менее в ЦУПе имеется опытный сотрудник, который выступает за создание команды для «подготовки планов на случай непредвиденных обстоятельств, если ситуация изменится».

Ранее «Роскосмос» ввел в отношении США и ЕС санкции. Ограничительные меры практически не затронули взаимодействие между американской и российской сторонами по программе МКС.

По мнению гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, США потребуются годы на замену вклада России в МКС.