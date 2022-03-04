Неизвестный купил в Нью-Йорке дом создательницы синих джинсов

В Нью-Йорке продали дом американского модельера и писательницы Глории Вандербилт, которая считается одной из создательниц синих джинсов. Имя покупателя осталось неизвестным, сообщает Mansion Global.

По данным портала, новый владелец заплатил за таунхаус 36 миллионов долларов. Здание было построено в 1891 году, в 2017-м в нем провели ремонт. Вандербилт провела в доме свое детство, а после смерти отца переехала в Париж.

Таунхаус представляет собой три совмещенные квартиры, куда ведет отдельный лифт. Жилье занимает 1700 квадратных метров. Интерьер комнат выполнен в белых оттенках. Риелтор, занимающийся сделкой, не стала раскрывать другие подробности об объекте и договоре.

Глория Вандербилт скончалась в июне 2019 года в возрасте 95 лет. За несколько недель до смерти ей диагностировали прогрессирующий рак желудка.

Дизайнер родилась в 1924 году в семье крупного железнодорожника Реджинальда Клейпула Вандербилта. В 1970-х годах индийская компания Murjani Corporation предложила ей выпустить линейку джинсов с инициалами ее семьи. Вандербилт стала одной из первых дизайнеров, придумавших синие джинсы.