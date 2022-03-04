Волонтеры спасли жеребца от забоя на мясной ферме

Волонтеры Нижегородского центра реабилитации выкупили полуторагодовалого жеребца у мясной фермы и нашли ему новый дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Как рассказала каналу руководитель реабилитационного центра для лошадей «Кантри», в августе 2021 года волонтеры организации увидели в социальных сетях объявление о том, что полуторагодовалого жеребца собираются забить на мясной ферме в Саратове. Отмечалось, что «счет шел на часы», поэтому добровольцы выкупили лошадь и забрали ее себе.

«К нам приехал абсолютно дикий, неадекватный, местами агрессивный жеребенок, который чувствовал себя не в безопасности, не выходил на контакт с человеком и боялся даже прикосновений. Назвали мы его Титаном, потому что несмотря на свой маленький возраст, жеребчик был достаточно крупный», — вспомнила Ксения.

После прохождения реабилитации и периода восстановления волонтеры начали искать животному новый дом. По словам руководительницы «Кантри», Титана недавно забрала семья из Подмосковья.

«Хозяева бесконечно шлют нам фотографии, видео и благодарят нас за то, что у них появился такой замечательный член семьи. Надеемся, эта история поможет другим людям понять, что если вам нужна лошадь для души, ее можно спасти, забрав ее из центра реабилитации или с бойни»

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