На Украине назвали требующие гуманитарных коридоров области

Мирным жителям экстренно требуются гуманитарные коридоры сразу в нескольких регионах Украины для эвакуации, подвоза продовольствия и медикаментов. Об этом заявили в офисе президента страны, сообщает РИА Новости.

Речь идет о населенных пунктах в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях. При этом город Киев, который считается отдельным субъектом страны, в перечне назван не был.

«Украинское государство просит Международный комитет Красного Креста срочно приступить к необходимым действиям для организации гуманитарных коридоров и готово в свою очередь сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов», — заявили в офисе главы государства.

Вопросы обеспечения безопасности мирных жителей были согласованы на втором раунде российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Он состоялся состоялся 3 марта на территории Брестской области Белоруссии. Очередная встреча делегаций должна состояться в начале следующей недели.