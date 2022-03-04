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В Нижнем Новгороде появятся школы для собак

В школах для собак в Нижнем Новгороде расскажут об основах дрессировки разных пород

Фото: страница Парк «Швейцария» во «ВКонтакте»

В парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде появятся несколько школ для собак — посетителям расскажут об основах дрессировки и ухода разных пород четвероногих. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Как отметила арт-директор парка Юлия Скугаревская, сейчас ведутся переговоры с коммерческими организациями о взаимовыгодном сотрудничестве и материальной поддержке.

«Руководство парка стремится к тому, чтобы территория "Швейцарии", оснащенная всем необходимым для цивилизованного выгула и дрессировки собак, была комфортным общественным пространством для каждого своего посетителя», — добавила Скугаревская.

Ранее в марте стало известно, что в 2022 году в Казани запланировали благоустроить пять парков. Так, например, на набережной в парке «Спортивный», который строится от моста Миллениум до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена», установят пирс и амфитеатр.

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Мария Гейн
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