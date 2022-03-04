В России назвали изменившие жизнь миллионов женщин предметы

К Международному женскому дню «Одноклассники» представили образовательный проект «Музей женской солидарности». Совместно с историками Ольгой Шныровой и Анной Сидоревич социальная сеть рассказала пользователям о восьми предметах, которые изменили жизнь миллионов женщин по всему миру, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Музей женской солидарности» — это мультимедийный образовательный проект, который посвящен истории борьбы женщин за гендерное равенство. На специальном сайте представлены восемь символических предметов, при клике на которые пользователь увидит краткую историческую справку с тематическими фото и видео.

Пользователям рассказали, как с помощью ключа женщины получили право свободно покидать свой дом и почему благодаря появлению велосипеда девушки обрели возможность носить удобные брюки и самостоятельно отправляться в путешествия. Эксперты также рассказали о таких значимых для предшественниц феминизма предметах, как теннисная ракетка, академическая шапочка, белое платье, кукла, летные очки и губная помада.

По словам историка Анны Сидоревич, важность проекта заключается в том, что он позволяет взглянуть на привычные предметы и связанные с ними действия сквозь призму женской истории. «Да, сегодня мы имеем право получать любое образование, водить машину и даже быть пилотом самолета, но так было не всегда, и изменения произошли не сами собой, а благодаря смелым и сильным женщинам прошлого, которые не боялись мечтать и действовать», — отметила она.