Назван способ определить прогрессирующее заболевание по пальцу ноги

Болезнь Паркинсона является хроническим прогрессирующим заболеванием головного мозга, при котором проявляется ряд двигательных и немоторных симптомов. У людей с этим заболеванием зачастую происходит изменение, связанное с большим пальцем ноги, на которое стоит обратить внимание, предупредили специалисты Фонда Паркинсона, назвав способ обнаружить такой признак. Об этом сообщает «Медик Форум».

Среди главных проявлений болезни Паркинсона эксперты называют непреднамеренное разгибание пальцев стопы при том, что у человека нет других признаков, которые указывали бы на дисфункцию корково-спинномозгового тракта. Проще говоря, большой палец на ноге непреднамеренно выгибается вверх, пока остальные пальцы остаются в прямом положении, либо же сгибаются вниз, рассказали они. Отмечается, что этот симптом выявляется примерно у десяти процентов пациентов с данной болезнью.

«Дистония — это постоянное или повторяющееся сокращение мышц, спазмы или судороги, которые могут возникать в разное время суток. Скрюченные, сжатые пальцы ног или болезненные судороги в ногах — явные признаки дистонии», — объяснили врачи.

Ранее психотерапевт Владимир Снигур предупредил, что с наступлением весны у некоторых людей могут обостряться психические болезни, в числе которых биполярные и депрессивные расстройства. В случае каких-либо проявлений он посоветовал незамедлительно обратиться за помощью к врачу.