В Минобороны рассказали о попытке провокации рядом с Запорожской АЭС

Украинская диверсионная группа попыталась совершить провокацию на территории, примыкающей к Запорожской АЭС. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в ночь на 4 марта диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. «Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — рассказал он, добавив, что огневые точки были подавлены ответным огнем со стороны российского патруля.

Покидавшие здание диверсанты попытались устроить пожар. По словам Конашенкова, они подожгли учебно-тренировочный корпус, однако возгорание удалось потушить прибывшим на место пожарным. Генерал-майор заверил, что в момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. «В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку», — подчеркнул он, добавив, что радиоактивный фон в районе АЭС в норме.

Конашенков заявил, что последовавшие за упомянутыми событиями заявления президента Украины Владимира Зеленского и его переговоры с представителями США и Великобритании указывают на то, что с помощью провокации в Киеве планировали обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

Ранее представитель Минобороны России сообщил, что российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию.