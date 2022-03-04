Описаны самые полезные и вредные позы для сна

Специалист по сну Джеймс Лейнхардт описал позы, в которых лучше всего спать, и предупредил, какие из них вредны для позвоночника. Об этом пишет T3.

По словам эксперта, полезнее всего спать на боку с полусогнутыми ногами и руками. Это самая оптимальная поза, снимающая нагрузку с позвоночника. Лейнхардт утверждает, что хотя так спят 70-80 процентов людей, большинство делают это неверно: например, вытягивают одну ногу, из-за чего позвоночник изгибается.

Еще одна выгодная поза — на спине. По мнению Лейнхардта, она почти так же полезна, как правильный сон на боку, особенно если подложить под колени подушку. Лейнхардт не рекомендует спать на животе: это, по его словам, создает сильную нагрузку на шею.

Ранее сообщалось, что гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Она советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.