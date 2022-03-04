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Кремль прокомментировал планы Путина на телефонный разговор с Байденом

Песков заявил, что Путин пока не планирует телефонный разговор с Байденом

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Комментируя текущие отношения двух стран, Песков также заявил, что их едва ли можно назвать партнерскими.

Однако представитель Кремля все еще считает, что подобные переговоры являются хорошим способом донести до собеседника свою аргументацию по поводу происходящей на Украине операции по демилитаризации.

Ранее Песков заявил, что российско-украинские переговоры должны проходить «в тишине» и «не быть предметом для публичной огласки».

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