В США оценили прекращение поставок российских двигателей РД-180

В США прокомментировали отказ российской стороны поставлять двигатели для американских ракет. Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл оценил последствия отказа от РД-180, сообщает Defense News.

«На данный момент я не был проинформирован о каких-либо серьезных проблемах с запуском, связанных с этим», — сообщил он в ходе круглого стола на симпозиуме Ассоциации ВВС США по воздушной войне.

Издание напоминает, что компания United Launch Alliance (ULA) использует РД-180 в двухступенчатых ракетах Atlas-5, которые планируют вывести из эксплуатации в 2025 году. В компании сообщили, что оставшихся агрегатов хватит для осуществления запланированных запусков.

Atlas-5 планируют заменить ракетой Vulcan Centaur. В публикации отмечают, что ULA может впервые запустить ракету в этом году.

Ранее в публикации SpaceNews предположили, что санкции могут лишить спутники компании OneWeb российских двигателей. Аппараты британской компании используют двигатели СПД-50М компании «Факел».

3 марта генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия прекращает поставки ракетных двигателей в США. Он отметил, что речь идет о двигателе РД-180 для Atlas-5 и РД-181, который используют в ракете Antares.