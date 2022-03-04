Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США оценили прекращение поставок российских двигателей РД-180

Министр ВВС США отметил, что прекращение поставок РД-180 не привело к проблемам с запуском

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В США прокомментировали отказ российской стороны поставлять двигатели для американских ракет. Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл оценил последствия отказа от РД-180, сообщает Defense News.

«На данный момент я не был проинформирован о каких-либо серьезных проблемах с запуском, связанных с этим», — сообщил он в ходе круглого стола на симпозиуме Ассоциации ВВС США по воздушной войне.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января
«Пусть на метлах летают» Рогозин ответил на санкции США и Европы
«Пусть на метлах летают»Рогозин ответил на санкции США и Европы
Вчера

Издание напоминает, что компания United Launch Alliance (ULA) использует РД-180 в двухступенчатых ракетах Atlas-5, которые планируют вывести из эксплуатации в 2025 году. В компании сообщили, что оставшихся агрегатов хватит для осуществления запланированных запусков.

Atlas-5 планируют заменить ракетой Vulcan Centaur. В публикации отмечают, что ULA может впервые запустить ракету в этом году.

Ранее в публикации SpaceNews предположили, что санкции могут лишить спутники компании OneWeb российских двигателей. Аппараты британской компании используют двигатели СПД-50М компании «Факел».

3 марта генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия прекращает поставки ракетных двигателей в США. Он отметил, что речь идет о двигателе РД-180 для Atlas-5 и РД-181, который используют в ракете Antares.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию
Обнаружен новый вид стегозавров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.