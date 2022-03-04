Москвичам назвали три причины для покупки квартир в кризис

Эксперты «Инком-Недвижимости» посоветовали москвичам вкладывать средства в покупку квартир в новостройках. Специалисты назвали три причины для инвестиций в жилую недвижимость в любые кризисные времена. Сообщение опубликовано на сайте компании.

«Мы рекомендуем приобретение квартиры в новостройках по трем причинам. Во-первых, сейчас на рынке только устойчивые и надежные застройщики. Во-вторых, средства дольщиков защищены счетами эскроу, что гарантирует возврат в случае форс-мажора. В-третьих, жилье в столице является одним из самых привлекательных активов в стране», — заявил директор Департамента новостроек «Инком-Недвижимости» Валерий Кочетков.

Риелторы отметили, что на фоне западных санкций спрос на первичное жилье в Москве вырос на 18 процентов, а после повышения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до 20 процентов — на 56 процентов. По оценкам экспертов, более 70 процентов обращений приходится на желающих успеть приобрести квартиру по старым ипотечным ставкам.

Однако специалисты утверждают, что подъем ЦБ ключевой ставки — временная мера. «На рынке продолжится субсидирование ипотеки девелоперами. При этом неясно, на какой период у них хватит финансовых ресурсов для этого», — считает руководитель Аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов. По прогнозам компании, в дальнейшем спрос на ипотеку откатится до уровня тех лет, когда ее популярность среди желающих приобрести квартиру еще не выросла.

Специалисты также подчеркнули, что покупатели всегда быстро привыкают к хорошим условиям (например, к ипотеке под шесть-семь процентов) и тяжело воспринимают ухудшения. Текущие ставки по жилищным кредитам, по мнению экспертов, могут стать заградительными.

В «Инком-Недвижимости» призвали правительство сохранить льготные программы по ипотеке, как это было в 2015-м и 2020 годах — так получится поддержать рынок и ключевые смежные отрасли. «Безусловно, застройщики будут максимально сохранять программы субсидирования ставок, но при дорожающих кредитах для девелопмента обязательно повысят цены», — отметил Валерий Кочетков.

Специалисты отметили, что на фоне санкций более половины девелоперов подняли цены на первичные квартиры на 10-15 процентов. В компании прогнозируют, что остальные застройщики примут аналогичные меры в ближайшее время.

По оценкам аналитиков, за февраль средняя цена одного квадратного метра в Старой Москве выросла на 3,2 процента, до 346,5 тысячи рублей, а в Новой Москве — на 1,6 процента, до 220,7 тысячи рублей.

Ранее в марте о массовом пересмотре московскими девелоперами цен на жилье заявили в ЦИАН. Аналитики связали решение застройщиков с ростом ключевой ставки Центробанка, рекордным подорожанием ипотеки и ажиотажным спросом на рынке недвижимости.