Видео с признанием российской судьи в несправедливом приговоре назвали выдумкой

Следственный комитет России (СКР) завершил проверку по факту распространенной в сети видеозаписи с признанием экс-судьи Евгении Масленниковой из Орловской области в вынесении несправедливого приговора. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следователи установили, что сказанное в ролике является выдумкой, и отказались возбуждать уголовное дело.

Видео появилось в интернете в 2012 году под названием «Покаяние бывшей судьи Евгении Масленниковой», которая работала в Мценском районном суде Орловской области. Она говорит, что по просьбе прокурора приняла несправедливое решение по «ангажированному» уголовному делу, при отсутствии состава преступления она приговорила фигурантов к условному наказанию. Недавно на запись обратило внимание судейское сообщество Белгородской и Орловской областей, которое обратилось в следственные органы с просьбой провести проверку на наличие состава преступления по статье 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудного приговора»).

Масленникова проработала в Мценском суде с 1986-го по 2004 год, после чего ее лишили судейского статуса за волокиту и грубое отношение к гражданам. Сейчас у нее адвокатский кабинет в том же суде. По поводу видео она заявила, что «потрепалась с каким-то корреспондентом», которая и выложила запись в интернет без разрешения Масленниковой. «Это столько лет гуляло по сети, а теперь, видите ли, оказалось, что я обрушила всю судебную систему»,— подытожила она.