Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому лица, призывающие к санкциям против России, могут быть приговорены к уголовной ответственности вплоть до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

В Уголовный кодекс будет добавлена новая статья, согласно которой призыв к любым экономическим или политическим мерам воздействия против России будет наказываться арестом на срок до шести месяцев, лишением свободы до трех лет вместе с штрафом в размере до 200 тысяч рублей или зарплаты за годовой период.

Также предусмотрены такая мера наказания как штраф в 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет.

При этом новая статья будет применяться в отношении тех, кто ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В пятницу, 4 февраля, Совет Федерации одобрил закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за публикацию недостоверной информации о действиях российских военных. Согласно ему, публикация фейков, которые привели к тяжелым последствиям, может быть наказана лишением свободы на срок до 15 лет.

