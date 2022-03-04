Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Совфед одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за призывы к санкциям

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому лица, призывающие к санкциям против России, могут быть приговорены к уголовной ответственности вплоть до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

В Уголовный кодекс будет добавлена новая статья, согласно которой призыв к любым экономическим или политическим мерам воздействия против России будет наказываться арестом на срок до шести месяцев, лишением свободы до трех лет вместе с штрафом в размере до 200 тысяч рублей или зарплаты за годовой период.

Также предусмотрены такая мера наказания как штраф в 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет.

При этом новая статья будет применяться в отношении тех, кто ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В пятницу, 4 февраля, Совет Федерации одобрил закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за публикацию недостоверной информации о действиях российских военных. Согласно ему, публикация фейков, которые привели к тяжелым последствиям, может быть наказана лишением свободы на срок до 15 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.