В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Партия ЛДПР рассказала о состоянии заболевшего коронавирусом лидера Владимира Жириновского. Там сообщили, что его состояние остается стабильным, но требуется наблюдение врачей и реабилитация, передает РИА Новости.

«Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий», — подчеркнули в пресс-службе политической силы.

Ранее в ЛДПР рассказали, что лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, который попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), постепенно идет на поправку. Отмечается, что на реабилитацию политика потребуется время. В ЛДПР уточнили, что врачи сами решают, какие средства лечения нужно применять.

О госпитализации Жириновского стало известно в начале февраля. Он попал в больницу из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом коронавируса. Позднее СМИ сообщали, что у политика якобы 75-процентное поражении легких. В ЛДПР эту информацию опровергли.

