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Обнаружен новый вид стегозавров

Палеонтологи нашли останки одного из старейших видов стегозавров

Фото: Toru Hanai / Reuters

Палеонтологи обнаружили новый вид стегозавра, который является древнейшим из найденных в Азии и одним из самых ранних обнаруженных в мире. Об открытии, опубликованном в Journal of Vertebrate Paleontology, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Новый вид был назван Bashanosaurus primitivus в честь древнего названия района Чунцин — Башан — в Китае, где был найден динозавр. Латинское слово primitivus переводится как «первый». Останки стегозавра, включающие кости спины, плеч, бедер, ступней и ребра, относятся к байосскому ярусу средней юры (170-168 миллионов лет назад), то есть датируются намного более ранним временем, чем большинство известных видов стегозавров.

Новый вид отличается от других известных стегозавров небольшими и менее развитыми лопатками, толстым основанием пластин и другими особенностями. Однако у него есть сходства с некоторыми из более древних бронированных динозавров, которые старше него более чем на 20 миллионов лет.

Анализ генеалогического древа показывает, что Bashanosaurus primitivus является одним из самых ранних стегозавров наряду с чунгкингозавром и хуаянгозавром, которые затем разделились на другие виды. Все они были обнаружены в формации Шаксимяо, содержащей слои породы от средней до поздней юры, что позволяет предположить, что стегозавры могли возникнуть в Азии.

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Александр Еникеев
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