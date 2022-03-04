Стилист назвал вызывающие раздражение цвета одежды

Стилист Владислав Лисовец порекомендовал отказаться милитари цветов и не комбинировать в повседневных образах цвета флагов. Своими советами эксперт в области моды поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Стилист заявил, что в нужно особенно тщательно следить за своим гардеробом. Внешним видом человек может успокоить окружающих или же наоборот вызвать в них ненужный негатив, считает Лисовец.

Не бойтесь своим внешним видом никого раздражать. Ориентируйтесь только на себя и свое настроение. Наряжаясь, ориентируйтесь не на тех, кто вас может за это осудить, а на тех, кто так же как и вы продолжает жить Владислав Лисовец стилист

Стилист порекомендовал отказаться от оттенков, встречающихся в военной форме. Также он посоветовал отказаться от цветов флагов, чтобы лишний раз не провоцировать окружающих. Помимо того, что такие сочетания могут вызвать негатив в обществе, они также не в тренде. В моде сочетания красного и черного, оранжевого и белого, рассказал Лисовец.

«Сейчас модны не базовые цвета, а те что находятся, скажем так, рядом в палитре. Вместо красного — фуксия, вместо желтого — оранжевый или лимонный, вместо зеленого — оливковый, фисташковый, цвет фломастера, то есть гусенично-зеленый, вместо голубого — цвет выгоревший джинсы. Их тоже можно миксовать между собой», — рассказал он.

Ранее Лисовец рассказал о цветах и тканях в повседневных образах, которые помогут поднять настроение себе и окружающим. Так, он порекомендовал уйти от серого и черного к яркой гамме в одежды. Также специалист посоветовал отказаться от плюша и постараться выбирать более благородные ткани, вроде шелка или атласа.